Кароль зачарувала фанів / скріншот
Популярна українська співачка Тіна Кароль показала нові фото в спокусливому образі, який припав до смаку її фанатам.
Читайте такожТіна Кароль показалася в розкішній білосніжній сукні (фото)Так, на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала знімки, на яких позує в білій білизні. У кадрі можна оцінити соковиті груди Тіни.
У мережі безліч коментарів-захоплень красою співачки: "Богиня", "Красуня", "Ідеальна", "Вогонь".
"А роза любити його хотіла, але суть загрози - поламати шипи об тіло", - написала в пості Кароль. Найімовірніше, це - рядки нової пісні зірки.
фото instagram.com/tina_karol
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