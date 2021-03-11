У мережі безліч коментарів-захоплень красою співачки.

Популярна українська співачка Тіна Кароль показала нові фото в спокусливому образі, який припав до смаку її фанатам.

Читайте такожТіна Кароль показалася в розкішній білосніжній сукні (фото)Так, на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала знімки, на яких позує в білій білизні. У кадрі можна оцінити соковиті груди Тіни.

У мережі безліч коментарів-захоплень красою співачки: "Богиня", "Красуня", "Ідеальна", "Вогонь".

"А роза любити його хотіла, але суть загрози - поламати шипи об тіло", - написала в пості Кароль. Найімовірніше, це - рядки нової пісні зірки.

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Автор: Ольга Робейко