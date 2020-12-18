Відвертим кадром артистка хотіла привернути увагу прихильників до релізу спектаклю "Ювілейний альбом".

Популярна українська співачка Тіна Кароль похизувалася достатньо сміливим кадром у мережі.

Читайте такожПопулярна співачка одягла жакет на голе тіло і засвітила грудиНа сторінці в Instagram зірка розмістила фото, на якому позує топлес. Оголені груди Тіна прикрила руками.

"Вистава "Ювілейний альбом" - залишився всього один день до релізу на Spotify. Чекаєш? Я сильно!", - йдеться в анонсі.

Спектакль "Ювілейний альбом": що відомо

Раніше Тіна Кароль анонсувала вихід музичного спектаклю "Ювілейний альбом".

Зазначається, що музичний спектакль складається зі знакових хітів за всю 15-річну історію кар'єри Тіни, запис яких відбувся під час її ювілейного туру.

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Автор: Ольга Робейко