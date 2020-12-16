Популярна українська співачка Тіна Кароль анонсувала вихід музичного спектаклю "Ювілейний альбом".
Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram й опублікувала світлину, на якій постала повністю оголеною. Читайте такожТіна Кароль знялася у спокусливій фотосесії
На фото Кароль позує, сидячи на підлозі й схрестивши перед собою ноги. Голі груди вона прикрила руками.
Зазначається, що музичний спектакль складається зі знакових хітів за всю 15-річну історію кар'єри Тіни, запис яких відбувся під час її ювілейного туру.
"Live-виконання і мюзикловий жанр створюють атмосферу живого концерту, в якому співачка розповідає зі сцени вражаючу історію свого успіху", - йдеться у повідомленні.
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