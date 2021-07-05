Співачка сказала, що на Atlas Weekend такого не повториться.

Українська співачка Тіна Кароль нещодавно перервала концерт в Одесі через дощ. У зв'язку з цим розгорівся справжній скандал, адже артистка присоромила організаторів концерту і покинула сцену.

Зараз же у неї намічається виступ на Atlas Weekend. "Обозреватель" поцікавився у артистки, що вона буде робити, якщо ситуація з дощем повториться.

"Від цього всі застраховані, є дах як мінімум. На Atlas дуже професійна команда звукорежисерів, яка не допустить, щоб оголені дроти лежали десь на мокрій підлозі. Тому тут з цього немає ніяких питань", - підкреслила співачка.

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Автор: Діана Могилєвич