Співачка вирішила звернутися до своїх шанувальників.

Українська співачка Тіна Кароль приємно здивувала фанатів. Артистка опублікувала відео зі свого концерту, на якому вона поділилася роздумами та заявила, що не вважає себе зіркою.

За словами співачки, вона не знає, чим би займалася, якщо не творчістю. Кароль вважає, що нині вона на своєму місці.

"Мене інколи питали: "Якщо не співати, то що?". Нічого. Я просто на своєму місці, це моя професія. Це сьогодні так, а завтра я прийду до вас купувати смачненький хліб, або лікуватися, або просто питати поради, або пишатися, вболівати за вас. Завтра ви - мої зірки. Ви - мій орієнтир", - сказала співачка.

При цьому Кароль додала, що вважає себе звичайною людиною. Співачка стверджує, що вона не зірка.

"Ми єдині і однакові. Я не зірка. Я звичайна, як ви", - заявила артистка.

Реакція мережі

У коментарях фани зазначили, що слова співачки їх дуже розчулили. Користувачі пишуть:

"Ці слова дуже мудрі, багатьом потрібно їх зрозуміти і почути"

"Це найкраще, що я чула від зірок"

"Пишаємося вами, Тіночко".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на нову пісню Тіни Кароль відреагувала Софія Ротару. Вона рідко проявляє активність у публічному просторі, але зробила виняток заради хіта, який представила співачка.

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