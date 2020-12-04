Образ Кароль доповнила стильною зачіскою із зібраним волоссям.

Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками знімками, на яких позувала в обтислій чорній сукні з відкритою спиною.

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В одному з кадрів артистка навіть "засвітила груди" в такому спокусливому вбранні. Образ Кароль доповнила стильною зачіскою із зібраним волоссям і вплетеними в нього прикрасами з камінням.

"Розкішна!", "Секс пішов", "Вогонь", "Кішка", – пишуть в коментарях до фото.

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Автор: Ольга Робейко