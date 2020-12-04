Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками знімками, на яких позувала в обтислій чорній сукні з відкритою спиною.
Читайте такожТіна Кароль прокоментувала свій перший виступ на шоу "Танці з зірками" (фото)Фото, опубліковані в Instagram знаменитості, викликали справжній фурор в мережі.
В одному з кадрів артистка навіть "засвітила груди" в такому спокусливому вбранні. Образ Кароль доповнила стильною зачіскою із зібраним волоссям і вплетеними в нього прикрасами з камінням.
"Розкішна!", "Секс пішов", "Вогонь", "Кішка", – пишуть в коментарях до фото.
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