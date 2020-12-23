Тіна Кунаки зберегла фігуру після пологів.

Відома модель Тіна Кунакі опублікувала в Instagram фотографію з відпочинку.

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На знімку вона позує на тлі пальм і заходу сонця. При цьому стоїть спиною до камери. На ній одягнуті тільки білі мікротрусики. Оголені груди модель прикривала руками.

Варто відзначити, що на фото Кунакі позувала з новою зачіскою - з безліччю кісок. Фанати прийшли в захват від такого фото. Вони відзначили, що Тіна виглядає приголомшливо. У неї прекрасна фігура, яку вона змогла зберегти після народження дитини своєму чоловікові Венсану Касселю.

Хто така Тіна Кунаки:

Тіна Кунакі народилася в французькому місті Тулузі в 1997 році

Сьогодні Тіна є представницею декількох найвідоміших модельних будинків Європи, серед яких Dior і Louis Vuitton

У 2018 році Тіна стала дружиною відомого французького актора Венсана Касселя

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Автор: Діана Могилєвич