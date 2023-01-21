Головний герой "Холостяк-12" відповів на звинувачення Каті Лозовицької в тому, що він про неї не дбав і не проявляв знаків уваги.

Головний герой "Холостяк-12" Алекс Топольський відповів на звинувачення переможниці проекту Каті Лозовицької про те, що він не такий прекрасний принц, яким хотів показати себе під час зйомок.

Нічого конкретного він не сказав, тільки заявив, що в будь-яких конфліктах завжди винні обидва.

"У кожного своя правда! Думаю, багато хто вже прочитав пост Каті... Я теж... І я в шоці... Це стало для мене повною несподіванкою, адже ми розійшлися на хорошій ноті і весь цей час дружелюбно спілкувалися. На пост-шоу вона сказала, що ініціювала розставання, хоча насправді його ініціатором був я, і це тоді її дуже збентежило. Я готовий перевернути гори заради іншої людини, якщо відчуваю віддачу і в свою сторону. Мені не потрібні дифірамби і слова. Ти просто відчуваєш - тебе кохають чи ні!".

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Зазначимо, Лозовицкая розповіла, що Топольський не дбав про неї, не дарував квіти і не проявляв інтерес. Також вона двічі пропонувала йому поїхати в подорож, але той відмовлявся. Однак Алекс стверджує, що саме він завжди був тією людиною, яка робить перші кроки.

"Я завжди був людиною, що робить перший крок, але якщо немає кроку назустріч, бажання віддавати починає згасати і мені просто не хочеться робити нічого. Ставлення це 50 на 50. Кохання - це завжди про двох людей", - виправдався бізнесмен.

Нагадаємо, на пост-шоу 20 січня стало відомо, що Катя Лозовицька та Алекс Топольський розлучилися.

Також УНІАН писав, що Саша Мудра з "Холостяка" відреагувала на вибір Топольського у фіналі.

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