Відома українка зазначила, що повістку ще не отримувала.

Українська травесті-діва Монро розповіла, що підлягає призову, оскільки в документах вказана чоловіча стать. Подробицями знаменитість поділилася в інтерв'ю для YouTube-програми "Це ніхто не буде дивитися".

Монро каже - попри те, що вона є військовозобов'язаною, на службу в ЗСУ її не візьмуть за медичними показниками.

"Я піду далі, на медкомісію і буде огляд у психіатра. З діагнозом "трансгендерність" в армію не беруть. Я не зверталася до психіатра для отримання довідки про трансгендерність. Мене влаштовувала моя біологічна стать, мене влаштовувало те, що за документами я чоловік, але в соціальній площині я живу як жінка. Мене це влаштовувало, але війна нагадала, що ми живемо в бінарній гендерній системі", - поділилася травесті-діва.

Монро підкреслила - є багато способів, як вона може допомогти своїй країні в армії. Наприклад, може працювати в тилу на не бойових посадах. Знаменитість каже - залишається в Україні і робитиме все, щоб допомогти своїй рідній країні в такий непростий час.

"Я не планувала виїжджати за кордон і не планую. Я мріяла жити на океані в Португалії. Я планувала десь через 3-5 років туди приїхати, зробити це свідомо, підготуватися. Таким чином. Війна почалася і я тікаю з України... Я так не хочу. Я відчуваю себе в Україні більш-менш безпечно. Я не хочу жити з усвідомленням того, що російська армія змусила мене покинути домівку", - резюмувала травесті-діва.

Нагадаємо, травесті-діва Монро розповіла про ненависть до росіян.

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