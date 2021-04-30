Виконавець сподівається, що все-таки зможе виступити в Україні.

Російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв), якого Мінкульт України вніс до "чорного списку", прокоментував скасування концертів.

На своїй сторінці в Instagram виконавець заявив, що в Україні "найбожевільніші фанати й найсексуальніші с**ки".

Моргенштерн висловив сподівання на те, що рано чи пізно його концерт все-таки відбудеться в Україні.

"Україно, я вас обожнюю! Завжди про це говорив і буду говорити! Найбожевільніші фанати і найсексуальніші с**ки! Сподіваюся, важливі дядьки в піджаках одумаються, і ми з вами роз****мо стадіон! На**й політику. Ми брати", - йдеться в повідомленні співака.

Пізніше ця "історія" була видалена Instagram.

У Моргеншерна були заплановані концерти в Україні влітку цього року. Втім, він допустив, що вони не відбудуться.

"Зараз ми взагалі не поїдемо, тому що там починаються якісь штуки прикольні ... і, схоже, знову будуть переноситися концерти, тому що велика частина артистів вже все перенесли. Особливо після історії з Одесою. Мені страшно банально, я не буду брехати. Мені страшно їхати", - поділився він зі своїми фанатами.

Читайте такожУ СБУ немає підстав не пускати російського репера Моргенштерна в УкраїнуПримітно, що виконавець висловлював підтримку президенту РФ Путіну.

"Путін "красунчик" не тому, що він зробив щось для країни круте, або супер править відмінно. Просто круто, потужний мужик і все. Уяви, ти Путін, тебе знає весь світ. Круто, молодець. Пройшов життя - який наступний рівень? Респект. Це не про якісь політичні дії, а просто людина", - заявляв він в інтерв'ю Юрію Дудю.

Моргенштерн і Україна

Торік виступ виконавця в Одесі обернувся скандалом. Моргенштерн зі сцени назвав "показухою" оголошення жалоби з нагоди страшної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Пізніше в Держприкордонслужбі прокоментували заплановані концерти Моргенштерна в Україні. А в Службі безпеки України його перевіряли на предмет підстав про недопущення в Україну, але причин у відмові не було.

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Автор: Ольга Робейко