За словами зірки "Кварталу 95" хвороба прийшла нізвідки.

44-річна гумористка, акторка "Кварталу 95" Олена Кравець вперше розповіла про хворобу, з якою бореться вже три роки.

Про проблеми зі здоров’ям зірка розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

За словами Кравець, тривалий час вона продовжує боротися зі шкірним захворюванням - кропив’янкою. Вона проявилася три роки тому "нізвідки, незрозуміло чому, невідомо як".

Читайте також"Вова знайшов собі нормальну роботу": зірка "Кварталу" розповіла про дружбу з ЗеленськимЗараз акторка вже розуміє, що причиною хвороби стало сильне емоційне потрясіння. Хоча спершу лікарі запевнили акторку, що кропив’янка пройде через кілька тижнів, Кравець не може побороти її вже третій рік.

"Ось уже третій рік вона зі мною. Це мій життєвий контекст. Ми з нею за ручку", — розповідає Олена.

Перед інтерв’ю Кравець пообіцяла Єфросиніній, що розповість усе про свою хворобу, але зрозуміла, що поки не готова говорити відверто на цю тему.

Зараз Олена перебуває у процесі лікування. Акторка запевнила, що детально розповість про свій досвід, "коли сторінку буде перегорнуто", а хвороба відступить.

Як повідомляв УНІАН, Олена Кравець розповіла, що пережила складний період у стосунках з чоловіком Сергієм Кравцем.

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