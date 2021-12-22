Олена Кравець відверто розповіла про стосунки з чоловіком.

Українська актриса, зірка "Кварталу 95" Олена Кравець в інтерв'ю ведучій Маші Єфросиніній розповіла, що пережила складний період у стосунках з чоловіком Сергієм Кравцем.

Разом вони вже 24 роки, виховують трьох дітей і живуть щасливо. Але одного разу у них був період, коли вони опинилися на межі розлучення. Криза в їхніх стосунках настала п'ять років тому, коли у подружжя народилася двійня.

"Ми зайшли в непрості періоди життя для себе. Думаю, що це теж було пов'язано з кризою середнього віку і у мене, і у нього. І у нас одного разу наклалася одна криза на іншу. Народилася двійня. Ми не були готові, що це буде ось так. Ми дуже хотіли другу дитину, і коли народилася двійня, це була лавина і це перевернуло весь наш життєвий уклад", - сказала актриса.

Читайте також"Красуні": Аліна Гросу показала рідкісне фото з 58-річною мамоюТакож Кравець додала, що тоді у них виникла ще низка проблем. Їм довелося з'їхати з орендованого будинку, у неї був гормональний збій, а у Сергія - негаразди на роботі. Все це призводило до конфліктів, і часом Олена була налаштована радикально.

При цьому Сергію вдалося зберегти спокій, і він зробив все можливе для того, щоб їх сім'я не зруйнувалася.

"Те, що більш-менш все вирівнюється - це заслуга Сергія, тому що, як мені здається, він залишався в більш ясній свідомості, ніж я. Я іноді була занадто радикально налаштована", - підсумувала Кравець.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець розповіла про дружбу з президентом Володимиром Зеленським.

Вас також можуть зацікавити новини: