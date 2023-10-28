Артист нагадав, що тероризм та іслам не мають нічого спільного.

Тур російського музиканта Андрія Макаревича по Казахстану, Узбекистану та Киргизстану опинився під загрозою зриву. Річ у тім, що співак підтримує Ізраїль після нападу бойовиків ХАМАС.

Артист у своїх соцмережах відкрито висловлює підтримку країні, в якій живе після того, як виїхав з Росії, де його оголосили іноагентом через підтримку України. Тепер же тур артиста та його гурту "Машина часу", який запланований на кінець листопада – початок грудня, може не відбутися, а концерти в Ташкенті, Бішкеку, Алма-Аті і Астані просто скасують.

Сам Макаревич записав невелике відео, в якому згадав попередні свої виступи в цих країнах і розповів, що організаторам концертів погрожують невідомі люди.

"Ми багато разів з "Машиною" (гурт "Машина часу" - УНІАН) виступали в І Казахстані, і в Узбекистані, і в Киргизстані. По-моєму, це завжди було дуже добре. У Ташкенті ми з Сашею Кутіковим написали пісню "За тих, хто в морі". Зібралися до вас в черговий раз, але тут якісь дивні люди завалили погрозами організаторів концертів. Мабуть, через те, що я підтримав Ізраїль у його війні. Підтримав країну, в якій я живу", - поділився музикант.

При цьому він нагадав, що терористи ХАМАС не мають нічого спільного з арабським світом та ісламом.

"Друзі мої, ХАМАС – це не іслам. Сьогодні поруч з нашим будинком впала ракета. Майже на арабське місто Фарадіз, на мусульманське місто. Це іслам? Вирізати жінок і дітей – це іслам? Прикриватися заручниками - це теж іслам? Я досі думав, що ні. Загалом, удачі вам всім і до зустрічі на концертах, я сподіваюся. Я знаю, що у нас багато друзів", - підсумував Макаревич.

Макаревич підтримав Ізраїль - останні новини

Макаревич, який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поїхав з дружиною в Ізраїль, тільки лише через добу після нападу бойовиків ХАМАС вийшов на зв'язок і розповів про обстановку.

Крім того, артист заявив, що готовий взяти в руки зброю і відбивати атаки бойовиків Хамасу.

Вас також можуть зацікавити новини: