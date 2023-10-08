Він вже більше року живе в Ізраїлі.

Російський артист Андрій Макаревич, який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поїхав з дружиною до Ізраїлю, розповів, що зараз там відбувається і як він пережив напад ХАМАСу.

На своїй сторінці в Facebook він написав, що тільки завершив тур Німеччиною і вже завтра вилітає в Лондон. А його дружина з сином зараз перебувають в Бутані - країні Південної Азії. На щастя, з ними все добре.

"У світлі того, що відбувається ніякого бажання немає хвалитися успішними концертами, а також обговорювати маячню, які російська жовта преса приписує мені. Проте, сьогодні завершили тур Німеччиною і завтра летимо в Лондон. Бажаю удачі нашим бійцям і рахую години і дні до нашої перемоги. Будь ласка, будьте живі", – написав Макаревич.

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Варто зазначити, що до Ізраїлю Макаревич переїхав у березні 2022 року. Він засудив злочинний режим Кремля і неодноразово висловлював підтримку українському народу, як і його дружина.

Війна в Ізраїлі - що відомо

Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, в містах спалахнули пожежі. Від нападу ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 600 осіб, серед яких дві громадянки України.

Після нападу Ізраїль оголосив повну бойову готовність. Він уже стягнув артилерію і танки до кордону з Газою.

Крім того, президент Польщі Дуда заявив, що події в Ізраїлі сприяють Росії та відволікають увагу світу від України.

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