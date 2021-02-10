Артистка повідомила про смерть близької їй людини.

У родині співачки Аліни Гросу сталося горе - померла бабуся.

Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Читайте такожАліну Гросу запідозрили в романі з російським актором

"Тільки що дізналася. Всього лише місяць пройшов, з того моменту, як ми бачилися...ну як так. Будемо пам'ятати, назавжди", - написала Гросу.

Шанувальники висловили співчуття співачці:

"Тримайтеся... розумію ваш стан", " мої співчуття. Бабусі - найдорожче, що є в житті", "Сил вашій родині, це велике горе, сама недавно пережила втрату, розумію ваші почуття".

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Лиманська