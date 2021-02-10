У Аліни Гросу померла бабуся / фото Instagram Аліни Гросу
У родині співачки Аліни Гросу сталося горе - померла бабуся.
Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram.
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"Тільки що дізналася. Всього лише місяць пройшов, з того моменту, як ми бачилися...ну як так. Будемо пам'ятати, назавжди", - написала Гросу.
Шанувальники висловили співчуття співачці:
"Тримайтеся... розумію ваш стан", " мої співчуття. Бабусі - найдорожче, що є в житті", "Сил вашій родині, це велике горе, сама недавно пережила втрату, розумію ваші почуття".
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