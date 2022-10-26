Ярослава Кравченко вже записалася до лікаря.

Українська телеведуча Ярослава Кравченко в новому випуску шоу "Ебаут" з'явилася з великим вузлом на щитовидці, на який звернула увагу одна з глядачок.

Після випуску шоу українка написала про це Кравченко під відео на YouTube. Хоч спочатку телеведуча відповіла, що не дуже коректно про це писати людям, але пізніше вона подякувала уважній прихильниці.

Зірка додала, що записалася до ендокринолога. Вже на наступний день, після УЗД, стало відомо, що проблеми зі здоров'ям у Кравченко все ж є, і тепер попереду консультація з лікарем, щоб зрозуміти, чим загрожує великий вузол на щитовидці і що з ним робити.

Відео дня

"Виявили на УЗД, що у мене великий, ох**нно великий вузол, 3 на 4 сантиметри. Завтра піду до лікаря, він скаже, чи потрібно робити біопсію, і що взагалі відбувається, але факт залишається фактом: він виріс досить швидко, тому що минуле УЗД щитовидки я робила рівно рік тому і нічого не було", - розповіла Кравченко в Instagram.

Зазначимо, Ярослава Кравченко - українська ведуча "Телебачення Торонто" і шоу "Ебаут". Вона відома як учасниця Революції Гідності.

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