У коментарі журналістам Остап Ступка розповів, що в рамках заходів, присвячених 80-річчю від дня народження його батька, також заплановано, зокрема, відкриття виставки.

У Києві, на вулиці Заньковецької, відбулося відкриття меморіальної дошки-горельєфу на будинку, де мешкав український актор Богдан Ступка.

Як передає кореспондент УНІАН, дошку в день народження Ступки відкрили члени його родини.

На заході були присутні, зокрема, син Ступки Остап та онук Дмитро.

Також участь у заході взяли автор горельєфу, скульптор Микола Зноба, меценат, член опікунської ради Фонду Богдана Ступки Григол Катамадзе, друзі та колеги Богдана Ступки.

Під час заходу заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда розповіла, що існує ініціатива щодо перейменування одного зі скверів у Києві на честь Богдана Ступки.

"Я впевнена, що ми у вересні підтримаємо цю пропозицію на комісії. І пам'ять про людину, яка... не помре для нас з вами ніколи, завжди буде на карті міста Києва", - сказала вона.

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У коментарі журналістам Остап Ступка розповів, що в рамках заходів, присвячених 80-річчю від дня народження його батька, також заплановано, зокрема, відкриття виставки.

Нагадаємо, Герой України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Богдан Ступка помер 22 липня 2012 року на 71-му році життя.

Похований на центральній алеї Байкового цвинтаря в Києві.

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Автор: Таня Поляковська