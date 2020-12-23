Меморіальні дошки встановили на будівлі Національної академії наук за адресою: вулиця Михайла Грушевського, 4.

У Києві відкрили меморіальні дошки поету, правозахиснику Василю Стусу та діячу національно-демократичного руху 1960-1970 років, лауреату державної премії імені Тараса Шевченка Івану Світличному.

Читайте такожТираж книги про Стуса випустили з рішенням суду про її заборону на форзаці

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистому відкритті взяли участь політичні в'язні, дисиденти, які особисто знали Світличного та Стуса. Також на церемонії був син Василя Стуса Дмитро, який є генеральним директором Національного музею Тараса Шевченка. Меморіальні дошки встановили на будівлі Національної академії наук України за адресою: вулиця Михайла Грушевського, 4.

Поруч розміщена ще меморіальна дошка ідеологічному опоненту шістдесятників, мовознавцю Івану Білодіду, який у Радянському Союзі був провідником русифікації України. Зокрема, коли обіймав посаду міністра освіти УРСР, він долучився до створення закону про народну освіту від 1959 року, де зафіксували факультативність вивчення української мови в Україні.

Як зазначила на церемонії відкриття завідувач Музею шістдесятництва Олена Лодзинська, «історія нашої держави така, що тепер Стус і Світличний є сусідами з академіком Білодідом, який свого часу зробив багато для русифікації української мови, повикидавши зі словника багато питомих українських слів, наближаючи таким чином українську мову до російської, з чим категорично були не згодні Світличний та Стус».

Вас також можуть зацікавити такі новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк