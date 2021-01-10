Поліція Умані відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження меморіальної стіни воїнам АТО, злочинцям загрожує до 5 років обмеження волі.
Про це повідомляє прес-служба поліції Черкаської області.
Як зазначається, 8 січня близько 9:00 до Уманського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про пошкодження меморіальної стіни воїнів АТО на вулиці Небесної сотні. Під час виїзду на місце події слідчо-оперативна група встановила факти пошкодження 3 фотокарток та прожектор, який підсвічував Обеліск слави.
За цим фактом поліцією Умані відкрито кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом). Санкція статті передбачає штраф від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8,5-17 тис. грн) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.
Наразі правоохоронці спільно з громадською організацією «Уманська спілка учасників АТО» проводять заходи для встановлення зловмисників, причетних до вчинення правопорушення.
Досудове розслідування триває.
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