Співачка зараз знаходиться в штучній комі.

Російська співачка МакЅим знаходиться в штучній комі через пневмонію, в результаті якої її стан значно погіршився.

Про це повідомляє MK.RU.

При цьому медики виявили у зірки ще одну хворобу, яка вражає печінку. На думку лікарів, саме ця недуга і могла спровокувати такий стан.

Уточнюється, що вона також може викликати серйозні ускладнення при зараженні коронавірусом. Хоча тест співачки виявився негативним.

МакЅим госпіталізували: що відомо

Раніше в Instagram співачка писала, що здала тест на коронавірус, він виявився негативним. Але стан виконавиці погіршувався, не падала температура, її госпіталізували і виявили ураження легень від 40%.

19 червня представник співачки розповів, що її ввели в штучну кому "для більш ефективного лікування".

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Автор: Діана Могилєвич