Телеведуча заявила, що не буде "перемивати кістки" Виннику.

Українська телеведуча Наталія Мосейчук відмовилася обговорювати співака Олега Винника, який понад п'ять місяців мовчить про війну в нашій країні.

До війни музикант збирав стадіони в Україні і був улюбленцем мільйонів жінок, але після повномасштабного вторгнення і слід його прохолов. Кажуть, що він зараз перебуває в Німеччині на лікуванні, але чи так це насправді - напевно невідомо. Сам Винник ніяк не коментує своє зникнення з радарів.

Так, ведуча програми "Ходять чутки" Раміна Есхакзай запитала у Наталії Мосейчук про її ставлення до такої поведінки Винника, але вона відмовилася обговорювати цю тему.

"Я не збираюся цим займатися в YouTube-просторі, тому що цим вже займаються. Мені не дуже подобається це розбирати. Це все одно, що ритися в брудній білизні. Навіщо?" - заявила Мосейчук.

Вона додала, що не має права когось засуджувати, тому не буде цього робити.

"Перемивати кістки? Для цього є більш професійні блогери, які не обмежені ні в чому, я себе обмежую, скажімо так... При всій повазі до колег, я не зовсім розумію, хто наділяв мене правом розбиратися, засуджувати. Якщо збирається пул людей, обтяжених владою або знаннями, спеціальністю, їх вважають моральними авторитетами. Я цим людям довіряю такі питання обговорювати. Це, по-моєму, правильно. А якщо я буду сидіти і вказувати своїй аудиторії: цей хороший, а цей поганий... Я не вважаю за потрібне це робити. Це негідно. Хто я така, щоб це робити?" - додала Мосейчук.

Нагадаємо, раніше Наталія Мосейчук публічно присоромила Ротару за мовчання про війну.

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