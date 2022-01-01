Телеведуча зустрічала Новий рік у Карпатах.

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала фанатам світлини зі святкування Нового року.

Фото зірка українських шоу опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"З Новим 2022 роком! Я вітаю всіх свої рідних і близьких людей, всіх друзів, колег і вас, дорогі мої підписники. Нехай в Новому Році збудуться всі наші бажання, головне не забути їх загадати! Ставте цілі і впевнено йдіть до них!", - написала Нікітюк у пості.

Читайте також"Як намальований": Дзідзьо засвітився із холостячкою Нікітюк та "зачепив" колишню (фото)Як видно на світлинах, телеведуча зустрічала Новий рік у прозорому корсеті та блискучій напівпрозорій спідниці. Нікітюк доповнила свій образ блискучою сумкою Prada з кристалами за 1850 доларів.

Святкова вечірка, на яку зібралася ведуча, відбулася на гірськолижному курорті "Плай" у Карпатах.

Нагадаємо, раніше українська телеведуча Леся Нікітюк у черговому випуску шоу "Хто зверху?" загравала з головним героєм 11 сезону шоу "Холостяк" Михайлом Заливаком.

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