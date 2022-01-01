Телеведуча продемонструвала свій новорічний лук у мережі / фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала фанатам світлини зі святкування Нового року.

Фото зірка українських шоу опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"З Новим 2022 роком! Я вітаю всіх свої рідних і близьких людей, всіх друзів, колег і вас, дорогі мої підписники. Нехай в Новому Році збудуться всі наші бажання, головне не забути їх загадати! Ставте цілі і впевнено йдіть до них!", - написала Нікітюк у пості.

Читайте також"Як намальований": Дзідзьо засвітився із холостячкою Нікітюк та "зачепив" колишню (фото)Як видно на світлинах, телеведуча зустрічала Новий рік у прозорому корсеті та блискучій напівпрозорій спідниці. Нікітюк доповнила свій образ блискучою сумкою Prada з кристалами за 1850 доларів.

Святкова вечірка, на яку зібралася ведуча, відбулася на гірськолижному курорті "Плай" у Карпатах. 

Фото Нікітк Новий рік 01 січня 2022
Фото Нікітк Новий рік 01 січня 2022
Фото Нікітк Новий рік 01 січня 2022
Фото Нікітк Новий рік 01 січня 2022

Нагадаємо, раніше українська телеведуча Леся Нікітюк у черговому випуску шоу "Хто зверху?" загравала з головним героєм 11 сезону шоу "Холостяк" Михайлом Заливаком.

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