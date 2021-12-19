Леся Нікітюк загравала з Михайлом Заливаком на програмі "Хто зверху?"

Українська телеведуча Леся Нікітюк у черговому випуску шоу "Хто зверху?" загравала з головним героєм 11 сезону шоу "Холостяк" Михайлом Заливаком.

Всупереч тому, що він живе з переможницею проекту Ганною Богдан, Леся зважилася зізнатися йому у своїх почуттях. У раунді "По губах" Леся загадувала Михайлу такі слова як "секс", "любов", Леся", "весілля", "наречена", "двоє діточок". Все це Михайло вгадав і розчулився поведінки ведучої.

Пізніше перед іншим конкурсом вона показала йому аркуш паперу з фразою "Я тебе люблю".

А коли Нікітюк виводила Заливако до скляної дошки, то і зовсім одягла весільну фату. Інші учасники шоу жартували, що ймовірно в кінці ефіру буде весілля.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк у програмі "Хто зверху?" публічно потроллила Дмитра Гордона.

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Автор: Діана Могилєвич