Як відомо, нещодавно Алла Пугачова з дітьми повернулася на Батьківщину, а Максим продовжує гастролювати по світу.

Нещодавно Алла Борисівна Пугачова з сином Гаррі і дочкою Лізою повернулася в Росію. Діти пішли в школу, а сама співачка дала зрозуміти, що поки не планує звідти їхати.

Сім'я записала зворушливе відео, на якому видно, як малюки збираються в школу. Його у себе на сторінці опублікував Галкін, але отримав чимало неприємних коментарів. Його звинуватили в тому, що його діти продовжують вчитися в країні, яка напала на Україну.

Деякі фанати навіть написали, що Максим Галкін розчарував їх рішенням повернути дітей додому.

Відео дня

"Привіт з дому. Дітки в школу збираються", - підписав відео Галкін.

"Що, все? І як же вони будуть вчитися в такій агресивній країні?", "Вони що, в мухосранськ повернулися?", "Ну, гаразд би Алла Борисівна сама повернулася, але навіщо дітям псувати майбутнє?", "Алла Борисівна, хвилююся за вас і дітей – у світі повно неадекватів", - написали коментатори.

Сам Максим Галкін ніяк не відреагував на таке обурення з боку аудиторії.

Нагадаємо, Максим Галкін креативно відреагував на цькування з боку путініста Мілонова. Гуморист опублікував уривок промови з образами на свою адресу.

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