У недавньому інтерв'ю YouTube-каналу "ВДудь" Троянова заявила, що Росія - це дно.

Росіяни вимагають визнати зірку серіалу "Ольга" Яну Троянову "іноагентом". Хвиля збурень піднялася після інтерв'ю Троянової YouTube-каналу "ВДудь". Там зірка заявила:

"Телевізор повністю віддався пропаганді. Люди там (в Росії, - ред) виживають. Я народилася на дні, і знаю, як живе основна частина населення нашої країни. Це не життя, а постійна боротьба. Ти в пеклі. На сьогодні ти знайшов поїсти, а ще дітей треба в школу зібрати, а тут батьки літні. І всі хворіють, всі смердять".

Як повідомили росЗМІ, до Генпрокуратури звернувся глава Федерального проекту по боротьбі з корупцією Віталій Бородін. Він заявив, що Яна Троянова може отримувати гроші від України, а також фінансувати ЗСУ. Бородін закликав заборонити Трояновій в'їзд до Росії.

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Хто така Яна Троянова

Троянова - відома російська актриса театру і кіно. Прославилася за ролями у фільмах "Волчок", "Жити", "Кококо", "Країна ОЗ", а також в серіалі "Ольга".

Після початку повномасштабної війни в Україні Яна виїхала з Росії спочатку до Туреччини, а потім до Франції, де живе донині. Актриса виступає проти кровожерливої кремлівської політики.

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