Журналістка Альона Жигалова висловилася про від'їзд Примадонни.

Скандальна російська журналістка Альона Жигалова в черговий раз висловилася про Аллу Пугачову, яка в перші дні війни поїхала з сім'єю в Ізраїль.

Спочатку журналістка у своїй програмі "Альона, блін" заявила, що з від'їздом Примадонни Росія "осиротіла", але пізніше знайшла їй заміну.

"Я подивилася на Філіпа і зрозуміла, що ми з вами не осиротіли. Ось наша нова Алла Пугачова. Знайомтеся, це Філіп Кіркоров", - заявила вона.

Жигалова зазначила, що Кіркоров вміє влаштовувати грандіозні свята і володіє харизмою, тому він з легкістю зможе замінити Пугачову.

Нагадаємо, раніше депутат російської Думи Анатолій Вассерман приєднався до хейту на адресу Алли Пугачової. Він закликав росіян до тотального ігнорування Пугачової. За його словами, вона дуже болісно буде це переживати.

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