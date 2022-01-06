Олівія Моллі Роджерс не може поки впоратися з цим симптомом.

Відома австралійська модель Олівія Моллі Роджерс розповіла, що після захворювання коронавірусом у неї почалася безперервна відрижка.

"У мене найрідкісніший (але досить кумедний) симптом. Я не можу перестати відригувати. Я погуглила, і, мабуть, це частина шлунково-кишкових симптомів. У когось ще таке було?",- написала Олівія в Instagram.

Читайте також"Це треш": дружина Остапчука поскаржилася на різке погіршення здоров'яВарто відзначити, що у дівчини через місяць весілля з коханим Джастіном. Ось тільки безперервна відрижка лякає її. Через такий незвичайний симптом вона сидить вдома, читає книги і дивиться фільми.

Більш того, кохані навіть віддали друзям собаку, бо не можуть вигулювати його. Втім, Олівія не єдина у кого були дивні симптоми після коронавірусу. Шанувальники підтримали дівчину і запевнили, що з часом це пройде.

Нагадаємо, титул Міс Всесвіт-2021 виграла учасниця з Індії Харнааз Сандху.

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