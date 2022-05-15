За словами співачки, перемога групи Kalush Orchestra була очевидною.

Українська співачка ROXOLANA прокоментувала перемогу групи Kalush Orchestra на Євробаченні 2022.

За її словами, ця перемога була абсолютно заслуженою завдяки класному виступу, крутій пісні "Stefania" і завдяки солідарності, яку нам висловлюють інші країни.

"Я думаю, що Україна виграла не тільки через нашу складну ситуацію і підтримку інших країн, а, в першу чергу, тому що у наших учасників є дуже класний контент. До того ж реп – це зараз дуже популярний напрямок, він качає, його слухають у всьому світі, попри те, якою мовою він виконується. Також у пісні "Stefania" дуже хітовий приспів, і сама пісня якісно зроблена. Це свіжо, це неординарно, це нетипово для Євробачення, що, на мій погляд, зіграло нам в плюс", - сказала співачка в коментарі УНІАН.

Також вона додала, що перемога на Євробаченні додасть українцям більше сил для боротьби з російською агресією.

"Я думаю, що перемога, звичайно, додасть нам усім більше сил і підтримає наш моральний дух. Ми вже яскраво про себе заявили. Зараз нам потрібно думати про перемогу у війні, про те, що кожен з нас може зробити, щоб наблизити її. У нас є на чому концентруватися і над чим працювати", - додала співачка.

Крім того, ROXOLANA розповіла, чи бачить у групи Kalush Orchestra потенціал стати європейськими або світовими зірками після перемоги на конкурсі.

"Думаю, це не стільки залежить від Євробачення, хоча, безумовно, конкурс дає величезний поштовх, але це більше залежить від того, який контент далі робить переможець, яку піар-кампанію має, наскільки артист мотивований підійматися вище. Я думаю, що хлопці з Kalush Orchestra по своїй натурі в хорошому розумінні "бачать мету, не бачать перешкод", тому у них однозначно є шанси стати великими зірками", - підсумувала ROXOLANA.

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