Олександра Заріцька назвала партнера по "Танцях з зірками" своїм кумиром.

Українська співачка Олександра Заріцька в шостому ефірі шоу "Танці з зірками" назвала свого партнера Юрія Мєшкова кумиром.

За словами зірки, він розкрив у ній всі її бажання. Дівчина прикладає максимум зусиль, щоб вони і далі успішно рухалися вперед на проекті, оскільки вона не хоче прощатися з Юрієм.

"Мені дуже важко уявити, що в якийсь момент це все може закінчитися. Я хочу щотижня плисти далі і далі, щоб відтягнути момент нашого з ним прощання", - сказала Олександра.

Читайте також"Копія мами": ведуча 1+1 Марічка Падалко похвалилася своєю дочкою, яка підрослаЗа словами артистки, Юрій її дуже підтримує і постійно говорить, що вона красива. Після таких його слів вона усвідомила всю свою цінність і почала любити себе ще більше.

"У моєму житті є багато людей, які мене надихають, але в цьому році у мене з'явився новий приклад і нова легенда. Це мій партнер Юра", - підсумувала співачка.

Хто така Олександра Заріцька

Олександра Заріцька - українська співачка, учасниця шоу "Голос країни" і "Х-фактор".

У 2017 році Олександра разом з Микитою Будаш створила групу "KAZKA". У цьому ж році група випустила свій перший сингл, з яким вони пройшли кастинг на шоу "Х-фактор", де група зайняла 7 місце. У 2018 році група взяла участь в українському національному відборі на "Євробачення-2018", зайнявши 15 місце. 27 квітня 2018 року KAZKA випустили свій перший альбом, який називається "KARMA". 27 грудня 2019 року випустили другий студійний альбом "NIRVANA".

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Автор: Діана Могилєвич