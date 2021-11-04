Олег Плахотнюк розповів, навіщо він вирішив взяти участь у проекті.

Учасник реаліті "Холостячка 2" Олег Плахотнюк розкрив несамовиті факти про себе. Виявилося, чоловік зважився взяти участь у проекті не просто так.

На своїй сторінці в Instagram Плахотнюк написав історію про те, навіщо він пішов на шоу.

За словами чоловіка, до реаліті його емоційний стан залишав бажати кращого. Плахотнюк був у розгубленості, він не знав, що робити і як знайти щастя в особистому житті.

"Але, я - "парна тварина", мені потрібна людина поруч, людина заради якої хочеться прокидатися і поруч лягати спати, творити, доглядати і оточувати турботою", - зізнався Плахотнюк.

Чоловік зізнався, що ще з самого дитинства у нього є потреба в любові. Коли йому було всього півтора року, його взяли на виховання бабуся і дідусь. Вони дали Плахотнюку все, що могли. Але він так і не отримав справжньої батьківської любові.

Саме тому він так гостро потребував теплих відносин. Плахотнюк завжди мріяв про кохання, але не міг знайти другу половинку. Саме в той момент, коли чоловік був на роздоріжжі, йому запропонували взяти участь у проекті "Холостячка 2".

За словами Плахотнюка, він погодився на реаліті тільки тоді, коли дізнався, хто стане головною героїнею шоу. Виявилося, чоловікові вже давно подобалася Злата Огнєвіч.

"Злата мені подобалася завжди, я спостерігав за нею ще з 2010 року, потім на "Євробаченні", знав про її шлях в політиці і майже весь пісенний репертуар! Саме присутність цієї мініатюрної, кароокої брюнетки і переважила моє рішення в бік участі на проекті", - зізнався Плахотнюк.

Нагадаємо, у сьомому епізоді реаліті Плахотнюк зазнав фіаско. Після невдалого побачення з Огнєвіч він написав розгромний пост і зазначив, що йому "було боляче".

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Автор: Віолетта Орлова