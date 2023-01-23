Саша Погорєлова захистила Лозовицьку.

Учасниця 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Саша Погорєлова на проекті подружилася з Катею Лозовицькою. Дівчата продовжили спілкуватися поза камерами, тому Саша була в курсі результату шоу і знала, що після виключення камер Алекс Топольський розлучився з переможницею.

На своїй сторінці в Instagram Погорєлова висловилася про стосунки Алекса і Каті і пояснила, чому їхній роман не продовжився.

"Катя дуже чутлива. І по-моєму, вона завжди вела себе дуже гідно і жіночно. Не було ніяких сенсаційних зізнань і викриттів. І останні події шокували мене. Щодо Алекса, мою думку ви чули. А цю ситуацію Катя дуже вдало прокоментувала у своєму пості. Більше мені нічого додати", - написала Саша.

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Вона додала, що сенсу далі дискутувати на цю тему немає: "Я думаю, кожен для себе зробив якісь висновки і побачив, хто є хто".

Алекс Топольський розлучився з переможницею "Холостяка"

У фіналі шоу головний герой вибрав модель Катю Лозовицьку, проте незабаром вони розлучилися. Дівчина зізналася, що у них різні погляди на роль чоловіка і жінки у стосунках. "Холостяк" же додав, що після фіналу всі його думки були зайняті фіналісткою Сашею Мудрою. За його словами, це була одна з причин, чому їхні стосунки з Катею не розвивалися.

Водночас друг Топольського - Слава Дьомін - на пост-шоу сказав, що Алекс був дуже закоханий у Лозовицьку.

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