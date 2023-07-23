Скандал виник в одному з готелів Туреччини, де разом з дитиною відпочиває актриса.

Відома українська актриса Олена Світлицька розповіла, чим закінчився скандал з росіянкою. Неадекватна жінка "жбурнула" її доньку у ліфті турецького готелю.

Світлицька хотіла, аби адміністрація готелю хоча б поговорила з росіянкою, яка дозволила собі проявити агресію стосовно дитини. Втім, фінал скандалу виявився прикрим.

"Про ситуацію розповіла адміністрації готелю. Бо вважаю, що будь-яка агресія має бути покарана. Вони поспівчували, сказали, що так не має бути, і треба зробити їй попередження. Кожного дня я підходила і запитувала, чи знайшли вони цю жінку, чи поговорили з нею. На що адміністратори говорили, що поки не знайшли її. І на відео в ліфті її не було видно. А востаннє одна з адміністраторів сказала, що це конфлікт між гостями і ви маєте це вирішувати самі! Її російська була така ідеальна, що я запитала - чи не росіянка вона часом. Після чого вона різко встала і вийшла", - розповіла актриса в Instagram.

Відео дня

За словами Світлицької, ця ситуація стала для неї показовою. Вона обурена тим, що агресивну поведінку росіянки просто проігнорували.

"Для мене ця ситуація - яскравий приклад того, як більшість світу реагує на агресію РФ в Україні. Вони співчувають, кажуть, що це несправедливо, а потім вітають з днем російської мови і наголошують, що це конфлікт не світовий, а між двома країнами. Я свою честь та честь своєї дитини відстояла. Руки мили довго, бо до моєї маленької україночки доторкнулося дещо неприємне. Ця ситуація ще раз доводить, що нам треба покладатися тільки на самих себе і допомагати ЗСУ. Бо тільки від нас і від них сьогодні залежить майбутнє наших дітей!" - наголосила актриса.

Росіянка "жбурнула" дитину відомої української актриси - деталі

Світлицька зіткнулася з неадекватною росіянкою у Туреччині. Інцидент стався в ліфті готелю. Трирічна донька актриси почала натискати кнопки, а росіянка схопила її за руку та "жбурнула".

Звісно ж, Світлицька мовчати не стала. Вона зробила росіянці зауваження, але та лише заявила, що актриса має "стежити за дітьми".

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