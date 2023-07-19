Світлицька заявила, що не буде терпіти такого ставлення до своїх дітей.

Відома українська актриса Олена Світлицька в Туреччині зіткнулася з неадекватною росіянкою. Як розповіла знаменитість, інцидент стався в ліфті, в якому вона їхала зі своїми дітьми і тією самою громадянкою країни-агресора.

Так, трирічна дочка актриси Марія, як виявилося, дуже любить натискати на різні кнопки. Власне цим малятко і вирішила зайнятися в ліфті. Однак росіянка схопила дитину за руку і штовхнула її. Також ця жінка нахамила Світлицькій.

"Маша завжди натискає на кнопки ліфта, тому що вона дитина і це їй подобається. І ця... не знаю, навіть як її назвати... хапає її за руку і так просто жбурляє. Я кажу: "А чого ви зачіпаєте мою дитину?", а вона відповідає: "За дітьми своїми стежте". Я їй сказала, що кожна людина має право на свободу і недоторканність. Вона доїхала до свого поверху і полетіла", - розповіла Світлицька.

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Вона додала, що після інциденту пішла скаржитися на ресепшен, бо захист дітей для неї завжди на першому місці.

"Такого ставлення до своїх дітей терпіти не буду", - додала знаменитість.

Зараз Олена чекає на реакцію співробітників готелю. Вона каже, що всі проблеми потрібно вирішувати цивілізовано.

Чим відома Олена Світлицька

Популярність їй принесла роль Насті в серіалі "Ментовські війни. Одеса". Також вона зіграла в таких серіалах як "Хто ти?", "Біль чужої втрати", "Алмазна корона", "Формула щастя", "За вітриною" та інших.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко розповіла про росіян у Туреччині. За її словами, зараз їх там дуже багато.

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