Про "привид Києва" ходить вже багато легенд.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну почали ходити чутки про "привида Києва", який віртуозно збиває ворожі ракети і знищує літаки.

І поки всі думали-гадали, хто ж цей герой нашого часу, український телеведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво таки відкрив завісу.

"Всі вже чули про легендарного "привида Києва". Але ще ніхто не бачив у справі колумбійського привида. Я вилітаю! Окупанти, ховайтеся! Слава захисникам України", - написав Ектор.

При цьому він додав, що пост був зроблений з метою підняти настрій українцям, а саме фото було зроблено ще в довоєнний час.

Що відомо про "привида Києва"

"Привид Києва" - міська легенда про українського військового пілота-аса, який на МіГ-29 Повітряних сил України в лютому 2022 року за перші 30 годин російського вторгнення на Україну в боях за Київ збив шість російських літаків - два літаки Су-35, два літаки Су-25, по одному літаку Су-27 і МіГ-29.

При цьому в жодному джерелі не було надано ні подробиць, ні доказів. Станом на другий день війни не було свідчень застосування Росією літаків МіГ-29.

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