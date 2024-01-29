Про загибель Володимира Федінчука стало відомо сьогодні.

Український актор Володимир Федінчук героїчно загинув у бою з окупантами. Це сталося ще 22 січня під Михайлівкою, в Донецькій області. Герою був всього 31 рік.

Свої співчуття вже встиг висловити мер Рівного Олександр Третяк. На своїй сторінці в Facebook він написав:

"На жаль, гинуть кращі з кращих, актори, вчені, спортсмени, педагоги, втрачаємо цвіт нації".

Директор драмтеатру Володимир Петрів теж висловив скорботу. Він написав, що Федінчук захищав Україну з 2014 року.

"Ти зустрів 2024 рік на нулі. Ти писав, що знаєш запах бою, що більше тижня не вилазив з окопу, що бачив, як побратимів посікло осколками, а потім сам відчув біль у покаліченій руці. І раптом ти пропав. Зв'язок обірвався, але надія жила. А потім звістка: тебе більше немає з нами. Ти загинув як герой. У бою".

Чим відомий Володимир Федінчук

Володимир Федінчук - актор театру. Він закінчив університет за спеціальністю "Театральне мистецтво". Відомо, що він працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театрі. З 2016 року Федінчук став актором Рівненського обласного музично драматичного театру.

Він зіграв у таких спектаклях як "Зерносховище", "Енеїда", "Скрудж. Різдвяна історія" та інших.

Нагадаємо, раніше відома українська співачка повідомила про раптову смерть брата-військового.

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