В'ячеслав Назарук помер у віці 81 року.

На 82-му році життя помер російський мультиплікатор В'ячеслав Назарук. Поки причина смерті невідома.

Як повідомив шеф-редактор кіностудії "Союзмультфільм" Сергій Капков, церемонія прощання з Назаруком відбудеться 1 лютого.

"Сьогодні з життя пішов великий радянський художник В'ячеслав Назарук. Приносимо слова співчуття рідним і близьким", - сказав Капков.

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Варто відзначити, що сфера кіноматографа втратила велику людину, адже Назарук створив мультиплікаційних героїв для "Кота Леопольда", "Крихітки Єнота", "Мами маленького мамонтеня" та інших.

До нього за консультацією зверталися навіть американські мультиплікатори з кіностудії Disney знаменитого майстра анімаційних фільмів зі світовим ім'ям Уолта Діснея.

Відомо, що в останні роки життя Назарук займався написанням картин про події в давньоруській історії.

Раніше УНІАН повідомляв про смерть відомої італійської актриси Джини Лоллобриджиди. Їй було 95 років.

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