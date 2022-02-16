Олеся Бацман сказала, що Дмитро одразу їй сподобався.

Українська журналістка Олеся Бацман у програмі "ЖВЛ" розповіла, що Дмитро Гордон сподобався їй ще при першій зустрічі. Але він цілком влаштовував її як керівник, коли вона прийшла до нього у видання на роботу. Про стосунки з ним вона спочатку і не думала, але пізніше у неї з'явилися почуття до нього.

"Я прийшла робити інтерв'ю, він мені дуже сподобався, одразу видно неординарну особистість. Він настільки про всіх переживає і піклується. Якщо у когось поганий настрій, він обов'язково підійде і запитає. Він дуже уважна людина. Він дуже щедрий і роздає все, чим він може поділитися", - розповіла Олеся.

За словами Бацман, коли у них зав'язалися романтичні стосунки, вони вже довго були знайомі і бачили один одного в різних ситуаціях. Також дівчина зізналася, що перший крок зробив саме Гордон, та й взагалі він романтик.

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"Мені доводиться давати строгість, мені доводиться давати правила гри, тому що тато просто їх любить. Папа все, що завгодно, вони можуть попросити, що хочеш, він може пообіцяти. Приходять кажуть: "Тато, там така шоколадка в холодильнику, можна я з'їм? Я тебе так люблю". Тато: "Звичайно, можна!"- додала Бацман.

Нагадаємо, раніше Олеся Бацман зачарувала мережу яскравим фото з чоловіком.

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