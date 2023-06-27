У Дубліні, столиці Ірландії, група молодих людей вчинила жорстоке побиття 23-річного українського актора на ім'я Олександр Греков.

У столиці Ірландії група молодих людей вчинила жорстоке побиття 23-річного актора театру Лесі Українки Олександра Грекова. Інцидент стався в суботу, 24 червня, відразу після вистави української версії популярної ірландської п'єси "Переклади" в театрі Abbey Theatre. Про це повідомляє видання Irish Mirror.

Після закінчення вистави, коли Олександр стояв біля Abbey Theatre і курив, група незнайомців підійшла до нього. Один з нападників відразу намагався забрати сигарети, а потім почав бити Грекова.

Всього в нападі брало участь п'ятеро людей - двоє чоловіків і три жінки, поділилася свідок Анастасія Павленко, помічник директора з міжнародної діяльності Національного театру імені Лесі Українки.

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"Це мої сигарети, що ви робите?" - сказав Олександр. У відповідь на його слова група людей накинулася на нього і почала бити його пляшкою.

Вони розбили пляшку об голову, а також, за словами Олександра, одна з жінок навіть вкусила його.

Анастасія Павленко, хоч і не була свідком нападу, розповіла, що побачила актора відразу після того, що сталося - він був у крові з пробитою головою.

Вона також додала, що поліція і швидка допомога прибули швидко. Олександр зараз на серйозних знеболюючих препаратах. Йому наклали шість швів.

Після серії вистав "Переклади" в Дубліні українські актори повернулися додому до Києва. Всього в Ірландії вони провели 7 вистав п'єси.

Хто такий Олександр Греков

23-річний український актор театру та кіно служить у театрі Лесі Українки. Родом із Києва. Широкої популярності Олександр поки що не отримав, але впевнено йде своїм шляхом, граючи на сцені і знімаючись у маловідомих українських проектах.

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