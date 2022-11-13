Фоловерів розчулило, як Зеленська відрегувала на зізнання чоловіка, що вона не готує йому сніданки.

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена дали спільне інтерв'ю CNN, під час якого глава держави заявив, що дружина не готує йому сніданки. У цей момент Олена Зеленська подивилася на нього засуджуючим поглядом, але у глядачів це викликало тільки розчулення.

Після перегляду їхнього інтерв'ю користувачі мережі почали активно обговорювати стосунки Зеленських. Хтось із фоловерів зазначив, що погляд першої леді на висловлювання президента говорив сам себе: "Пізніше про це поговоримо". А хтось написав у коментарях, що вони дуже мила пара і побажав їм неймовірного кохання і швидкої перемоги в розв'язаній РФ війні.

Реакція мережі на інтерв'ю Зеленських

"Її погляд так голосно сказав: "Про це ми поговоримо пізніше"

"Це так мило! Сила справжнього кохання! Щастя вам і здоров'я!"

"Ви мої зайчики. Які хороші, відчувається кохання і тепло між подружжям... Відмінний приклад сім'ї для країни... Найкращі президент і перша леді за всю історію України"

"Гарне інтерв'ю Зеленських. У ці важкі дні я підтримую президента"

"Ми в вас віримо! Дякуємо, що захищаєте нашу країну! Щиро бажаю щастя вашій родині"

"Ви подивіться, які емоції у Володимира, коли відповідає його дружина! Найкращий"

Варто відзначити, що під час інтерв'ю подружжя зізналося, що з 24 лютого не живе разом. Олена з дітьми перебуває в більш безпечному місці, поки президент захищає Україну і веде її до перемоги.

Відео дня

Нагадаємо, Олена та Володимир Зеленські дали інтерв'ю американській телекомпанії CNN. В ході розмови ведуча запитала подружжя про те, чим вони один одного підтримують в такий непростий час. Президент відповів, що вважає дружину не тільки своїм коханням, а й найкращим другом, джерелом енергії. Однак Володимир поскаржився, що вона не готує йому сніданки.

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