Чоловік загримів в ізолятор після того, як жорстоко побив свою дружину.

У СІЗО Москви повісився колишній чоловік скандальної російської балерини Анастасії Волочкової Сергій Кузнєцов.

Як повідомляє проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на інформоване джерело, Кузнєцов проходив лікування по лінії психіатрії та перебував на обліку. Раніше він висловлював наміри накласти на себе руки.

Через суїцидальні думки ексчоловік Волочкової пройшов лікування, яке не допомогло. Вранці 28 листопада його виявили мертвим у камері СІЗО Матроська тиша, де він перебував під арештом через звинувачення у побитті дружини.

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"Камери відеоспостереження зафіксували, як підслідний узяв простирадло і зайшов у туалет, звідки вже не вийшов", - пише канал.

Натомість канал SHOT з посилання на джерела повідомляє, що слідів насильницької смерті на тілі Кузнєцова не виявлено. Основна версія - суїцид. Його тіло виявив ще один арештант, який зайшов у туалет.

За що Кузнєцов потрапив у СІЗО

Нагадаємо, що у СІЗО Кузнєцов потрапив за те, що жорстоко побив свою дружину Анастасію у травні цього року. У день смерті в нього мала відбутися очна ставка з дружиною.

Анастасія приїхала на неї і до останнього відмовлялася вірити, що Сергій наклав на себе руки. За її словами, вони, незважаючи на інцидент, спілкувалися із чоловіком щодня.

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