Зірка ТСН з'явилася у гарному вбранні.

Українська журналістка і ведуча Марічка Падалко вразила вишуканим образом. Своє нове фото зірка ТСН опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Читайте також"Стрункий красунчик": Ектор Хіменес-Браво показав, який мав вигляд у 19 роківТелеведуча в повсякденному житті віддає перевагу зручному одягу, але в прямих ефірах з'являється в елегантних нарядах.

Так, нещодавно вона позувала в червоному костюмі, що складається зі штанів і подовженого піджака, який візуально підкреслив її жіночність. Також вона одягла стильні туфлі-човники. На завершення образу зачіска боб-каре і природний макіяж.

"Штанний костюм - Так чи Ні? Рідко одягаю, завжди сумніваюся", - підписала зірка ТСН.

Шанувальники були захоплені аутфітом теледіви: "Так! Дуже елегантно і жіночно!", "Я ще вранці помітила красу", "Так! Вам добре підходить!", "І в сукнях ви теж прекрасні", "Розкішно".

Зазначимо, Марічка Падалко живе у шлюбі з колишнім народним депутатом Єгором Соболєвим. Пара виховує трьох дітей: 14-річного сина Михайла, 13-річну дочку Марію і 11-річну Катерину.

Нагадаємо, раніше Марічка Падалко опублікувала в Instagram фотографію зі своєю молодшою дочкою Катериною. У кадрі зірка 1 + 1 постала в чорному пальто і сумочкою в тон, а Катя позувала в темному пуховику. Шанувальники Падалко

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Автор: Каролина Гайдук