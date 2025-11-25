Бакланов був знайомий з художником.

Український актор театру та кіно Григорій Бакланов вшанував пам'ять загиблого декоратора і бутафора Вадима Тупчія.

Зірка телесеріалу "Спіймати Кайдаша" зробив у Instagram репост допису про смерть митця, зазначивши, що знав його особисто. Бакланов зізнався, що колись був в гостях у квартирі-майстерні декоратора, і залишився під великим враженням:

"Сидів і відчував, що спілкуюся з легендою. Без перебільшень. А зараз цих витворів навколо нього немає. І його немає".

Як повідомляв УНІАН, про смерть українського художника‑декоратора і бутафора, який за своє життя здобув широку популярність завдяки роботі над телешоу "Шоу довгоносиків", стало відомо сьогодні вранці.

За даними ЗМІ, в будинок Вадима Тупчія влучив російський дрон-камікадзе, якими Російська Федерація вночі атакувала Київ.

