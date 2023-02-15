Музикант і волонтер регулярно відвідував це місто після початку повномасштабної війни.

Український музикант і волонтер Святослав Вакарчук, який з першого дня повномасштабної війни підтримує свою країну на фронті, розповів докладніше про свої візити до Бахмута. Вперше знаменитість побував там навесні 2022 року. Тоді, як зізнався Вакарчук, місто було відносно мирним.

"Тоді це була відносно мирна територія, якщо можна так сказати. Ми сиділи в робочій крафтовій пивоварні. Атмосфера в закладі мало чим відрізнялося від того, якою вона була в мирний час в Києві, Львові чи інших містах", - сказав лідер групи "Океан Ельзи" в інтерв'ю DW.

Влітку в місті ситуація була вже більш напруженою, але там "зберігалися ознаки життя". Однак зараз окупанти стирають його з лиця землі, і те, що відбувається в Бахмуті, складно описати словами.

Відео дня

"Коли я там був восени, то центр був дуже сильно пошкоджений. А коли я був там зараз, то такого великого контрасту я не бачив жодного разу між поїздками. Місто фактично зруйноване. У ньому дуже мало життя, крім військових, яких на той момент було дуже багато", - додав Вакарчук.

Ситуація в Бахмуті зараз

Бахмут - місто в Донецькій області. З травня 2022 року окупанти безуспішно намагаються його захопити, проте українські військові мужньо несуть оборону. На даний момент, за інформацією місцевої влади, в місті залишаються близько 8 тисяч цивільних, які живуть в підвалах без світла, зв'язку, води, тепла і газу.

Нагадаємо, Вакарчук зворушливо заспівав "Червону руту" під звуки вибухів у Бахмуті.

Вас також можуть зацікавити новини: