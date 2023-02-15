Бійцю вдалося знищити російську "сушку" з одного пострілу.

Командир відділення третьої бригади оперативного призначення НГУ "Спартан" із позивним "Мєстний", який збив російський штурмовик Су-25 у небі над Бахмутом із ПЗРК "Ігла", прокоментував цю подію в ефірі 1+1.

Боєць отримав контузію після збиття російської "сушки", наразі він відновлюється в лікарні та сподівається, що вже за тиждень повернеться до лав побратимів.

"Збив, тут особливого нічого немає. Побачив ціль - збив", - скромно коментує "Мєстний" збиття Су-25. За його словами, росіяни почуваються під Бахмутом дуже самовпевнено, й це прорахунок їхнього командування.

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Також у бійця запитали, з чим краще працювати: з "Іглою" чи зі "Стінгером", що краще себе показує в бою. Він без вагань відповів: "Що те, що інше можна використовувати з однаковою ефективністю".

Над Бахмутом збили літак ПВК "Вагнера"

13 лютого українські військові збили над Бахмутом Су-24, який належить російській приватній військовій компанії "Вагнер". Саме на цьому літаку ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин викликав президента України Володимира Зеленського на повітряну дуель.

Повідомлялося, що знешкодив російську "сушку" гвардієць строкової служби старший солдат Максим, який на початку війни 6 березня збив перший ворожий літак на Харківщині.

Нещодавно у Донецькій області військовослужбовці Національної гвардії України знищили російський штурмовик Су-25. Прес-служба НГУ уточнила, що це сталося під Бахмутом, за який точаться криваві бої: ворожий літак було "приземлено" за допомогою ПЗРК "Ігла-1".

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