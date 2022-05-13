Окрім виконання пісень, Вакарчук вчергове нагадав світові про трагедію Маріуполя та "Азовсталі".

Лідер відомого українського гурту "Океану Ельзи"Святослав Вакарчук 13 травня відвідав працівників Чорнобильської АЕС.

Як йдеться у повідомленні Святослава Вакарчука у Facebook, на ЧАЕС співак під гітару виконав кілька своїх хітів.

Крім того, Вакарчук саме з території ЧАЕС ще раз нагадав світу про катастрофу в Маріуполі й звернувся з проханням не допустити ще однієї трагедії та домогтися визволення захисників із "Азовсталі".

"Здається, це перший в історії музичний виступ на Чорнобильській атомній станції. Неймовірні працівники - сміливі і віддані своїй справі люди. Все буде добре!" - написав Вакарчук.

Під час свого звернення лідер "Океану Ельзи" наголосив, що ЧАЕС - дуже важливе місце для всього людства та світу, адже всі знають про катастрофу 1986 року. Однак зараз в Україні відбувається інша трагедія – у Маріуполі, на "Азовсталі".

"Ці люди працюють тут (на ЧАЕС - УНІАН), щоб бути впевненими, що ця трагедія ніколи не трапиться – ні в Україні, ні в будь-якій іншій країні. Але інша трагедія стається просто зараз у Маріуполі. Люди там, включаючи солдат і цивільних, яких утримує російська армія в абсолютно нелюдських умовах. Ми повинні допомогти їм вибирайся звідти", - наголосив Вакарчук.

Музикант закликав уряди всіх країн допомогти з процедурою екстракції.

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по території заводу та за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

За словами президента Володимира Зеленського, для порятунку українських військових, які перебувають на "Азовсталі", залучені впливові посередники і держави. У Генштабі ЗСУ стверджують, що операція з деблокування заводу потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

11 травня віце-прем'єр Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.

12 травня вона повідомила, що зараз ведуться переговори про звільнення лише 38 важкопоранених бійців.

13 травня Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення із заводу "Азовсталь" українських бійців, з президентом РФ Володимиром Путіним про це говоритиме президент Фінляндії. Йдеться про порятунок живих та вивезення тіл загиблих.

За словами Верещук, Україна працює над визволенням військових з "Азовсталі", перемовини з ворогом дуже складні. Міністр наголосила, що результат може не задовольнити всіх, однак завдання - витягнути українських бійців.

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