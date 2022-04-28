Наразі відвідування Прип'яті, що у мирні часи була популярною локацією серед туристів, заборонене.

Місто-привид Прип'ять українські військові звільнили від російських окупантів на початку квітня 2022 року, втім, потрапити туди звичайним відвідувачам досі не можна.

Чи змінилася Прип'ять після навали російських окупантів, йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що в знаменитому парку атракціонів Прип'яті, який в мирні часи залюбки відвідували туристи, нічого не змінилося – війна його зовсім не зачепила. З видимих пошкоджень окупанти залишили свій слід на місцевій вишці зв'язку, також пошкоджена генераторна. Місцями витягнуті залишки радянського життя.

Тим не менш, туристів та колишніх мешканців Прип'яті, які зазвичай приїздять сюди на річницю Чорнобильської катастрофи, сюди наразі не пускають, а журналісти змогли потрапити сюди лише у супроводі спецпризначенців, адже невідомо, які "сюрпризи" тут після себе могли залишити окупанти.

Сьогодні в Прип'яті можна побачити гільзи. Але це не наслідки бойових дій, а результати військових навчань, які проводились тут за три тижні до повномасштабного вторгнення Росії на території України. Виявляється, Прип'ять теж готувалися захищати, втім, не очікували таких масштабів вторгнення.

Зараз, коли окупанти відійшли за північні кордони України, захисники вважають місцевість небезпечною не лише через радіацію, але й через близькість до Білорусі.

"Навіть те, що вже зруйноване, вони приходять та руйнують далі. Нам потрібно посилювати свої кордони, тому що ми розуміємо: якщо вони вже зайшли, то вони можуть знову захотіти це повторити", – хвилюється один з бійців, батьки якого свого часу були евакуйовані з Прип'яті.

Захоплення ЧАЕС: що відбувалося

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2022 року під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну надійшла інформація про захоплення російськими військовими Чорнобильської атомної електростанції.

9 березня внаслідок бойових дій електростанція перестала отримувати зовнішнє живлення, необхідне для безпечного зберігання відпрацьованого палива. Ввімкнулися аварійні дизельні електрогенератори. Міжнародне агентство з атомної енергії втратило зв'язок з моніторинговими системами гарантій на ЧАЕС. Кілька разів зовнішнє живлення відновлювали працівники "Укренерго", однак окупанти знову його обривали.

Після понад трьох тижнів, увечері 20 березня, вдалося провести часткову ротацію персоналу.

31 березня Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомило, що російські війська повністю вийшли з території Чорнобильської АЕС. Перед відходом окупанти мародерствували на ЧАЕС: вкрали, зокрема, чайники, кавоварки та комп'ютери. Окрім того, вони забрали з собою полонених нацгвардійців.