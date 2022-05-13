Жінка на ім'я Наталя впевнена, що росіяни відповідатимуть за всі військові злочини.

Своїми спробами знищити бійців полку "Азов" у Маріуполі та інших захисників міста Володимир Путін змушує Україну створити свій аналог ізраїльського МОССАДу. І тоді ніхто з російських військових злочинців не зможе уникнути покарання.

Такою думкою в інтерв'ю OBOZREVATEL поділилася Наталя, мати бійця полку "Азов", який обороняє "Азовсталь" в Маріуполі разом з іншими захисниками міста.

"Намагаючись фізично знищити полк "Азов", Путін змушує нас створити український МОССАД. У нас є приклад Ізраїлю, коли протягом двадцяти років по всьому світу ліквідували злочинців, які влаштували теракт на Мюнхенській олімпіаді", — повідомила Наталя.

Операція, про яку згадала мати "азовця", отримала назву "Гнів божий". Гнів українців, на думку жінки, не менш сильний, і росіяни обов'язково будуть відповідати за свої злодіяння проти України та її населення. Просто вони ще цього не зрозуміли.

Поточна ситуація на "Азовсталі": що відомо

З другого травня йде активний штурм заводу окупантами. Загарбники застосовують танки, артилерію, авіацію і багато піхоти. Вони змогли прорватися на територію "Азовсталі".

Згідно із заявою офіцера "Азова" Іллі Самойленко, у солдатів на заводі є наказ триматися. Порушувати його вони не мають наміру.

За даними Генштабу, блокування "Азовсталі" триває. Протягом всієї минулої ночі ворог обстрілював промисловий об'єкт. Однак українські воїни роблять неймовірне: вони відтісняють рашистів з позицій, які ті зайняли під час прориву на завод.

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