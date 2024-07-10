Артист, попри падіння, продовжив концерт.

Відомий український співак, фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин пав зі сцени. Просто під час свого виступу артист гепнувся на глядачів.

Конфуз стався на одному з концертів колективу у Львові. Шанувальники зафільмували момент падіння виконавця і розповсюдили його в мережі. Харчишин саме виконував популярну композицію "Вже не сам". Однак несподівано він оступився і буквально "полетів" зі сцени на підлогу. Там стояли глядачі, але ніхто не травмувався.

Сам Валерій, як видно на відео, також не постраждав. Він з усмішкою швидко підвівся і продовжив концерт. Прихильники підтримали співака, і разом з ним зал виконав приспів пісні "Вже не сам".

На додаток, фани підмітили важливий момент, що лідер "Другої Ріки" співає під час виступів наживо. Під час його падіння не було чутно треку, а коли він підвівся, то продовжив спів.

До слова, подібний інцидент стався на концерті alyona alyona і Jerry Heil. Відомий гуморист Тарас Яремій, який виступав разом з артистками, оступився і гепнувся на підлогу.

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин розповів про невиліковну хворобу сина. Співак назвав, які симптоми притаманні рідкісному захворюванню.

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