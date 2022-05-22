Артист хоче повернутися до своєї колишньої професії.

Популярний артист Валерій Меладзе планує покинути сцену і зайнятися роботою за фахом. Він зазначив, що його пісні вже давно живуть і будуть жити, тому за них він не переживає.

"Роздуми у вільний час привели мене до думки повернутися до своєї колишньої професії. Після інституту я закінчив аспірантуру і займався наукою в сфері глибокого очищення води. Нещодавно перегорнувши свою кандидатську дисертацію і вивчивши сучасні досягнення в цій області, я розробив установку з вилучення різних елементів таблиці Менделєєва з морської води. Це дуже перспективний напрямок. Мене надихає нова мета і викликає творчий азарт", - написав Меладзе в Instаgram.

Він додав, що музика залишається його улюбленою справою, але він втратив інтерес до шоу-бізнесу. Причину такого рішення він не назвав. Можливо, це через війну в Україні. У перший день вторгнення РФ в Україну Меладзе закликав зупинити війну, а пізніше його "заборонили" в РФ за антивоєнні висловлювання.

"Музика залишається моєю улюбленою справою, хоча я і втратив усілякий інтерес до шоу-бізнесу. Для мене перестали мати значення формати пісень, кількість ротацій на радіостанціях, участь у зйомках на телеканалах. Я знаю точно, що мої пісні вже давно живуть, і будуть ще довго жити своїм життям, завдяки моїм слухачам", - додав Меладзе.

Нагадаємо, раніше Брежнєва, Меладзе і Лорак відмовилися розважати росіян в Туреччині.

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