Кулінар розповів, що вже 11 років бореться за життя в Україні.

Канадський шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво ось уже 11 років живе і працює в Україні. При цьому він часто стає жертвою булінгу через свою національність.

За його словами, він весь свій час віддає роботі. Робить все можливе для того, щоб весь світ дізнався як добре жити в Україні, як наша країна піднялася як годувальниця Європи, щоб всі згадали про те, що вона сама може себе прогодувати, і навіть вирощувати продукцію на експорт.

"Так чому таку неповагу я зустрічаю кожен день? У коментарях, в реальному житті і в цілій ніші? Стільки хейтеров. "Вали в свою країну", "йди там роби", "не знаєш мову", "за 11 років міг би навчитися", "вискочка", "чому не український шеф-суддя"... Я знаю 5 мов, ще одна не може поміститися у мене в голові поки що, це, дійсно, складно. За 11 років я вклав Україну в своє серце, а там неважливо, як я розмовляю, важливо те, що я роблю і що відчуваю", - сказав Ектор.

Також він додав, що йому дуже прикро за те, що чуйні та інтелігентні українці можуть когось ображати через етнічну приналежність.

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"Дуже прикро, тому що знаю, українці дуже добрі і чуйні люди, і приймають добре іноземців та іммігрантів. Але є такі люди, які все псують, не тільки дають негатив мені, а псують весь імідж України такою поведінкою", - додав Хіменес-Браво.

Крім того, кулінар зізнався, що платить податки в Україні і дає жителям країни робочі місця.

"Всі свої гроші я інвестую тільки в Україну, плачу податки, даю робочі місця українцям. Хіба це гідно хейту? У будь-якому випадку хочете ви цього чи ні, Україна стала для мене домом. Її люди, її природа, повітря, менталітет і місця - вже як рідні. Так що, я буду продовжувати, а вам вирішувати - обговорювати з боку, хейтити або приєднатися", - підсумував Ектор.

Хто такий Ектор Хіменес-Браво

Кулінар отримав широку популярність в Україні після того, як став суддею шоу "МастерШеф". З 2011 року він часто з'являється на українських телеканалах в якості кулінарного експерта. Крім того, він розробив концепції ресторанів для багатьох світових готелів та інших закладів.

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Автор: Діана Могилєвич